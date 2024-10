Ceni será demitido após nova derrota para o Flamengo? Hernan explica

Apesar dos gritos de "burro" na Fonte Nova, Rogério Ceni segue firme no cargo de técnico do Bahia, informou o colunista André Hernan, no De Primeira.

A chance de Ceni ser demitido é "zero", apurou Hernan. O treinador foi hostilizado pela torcida do Bahia ainda com bola rolando na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no Brasileirão. Antes, o Esquadrão de Aço já havia sido eliminado pelo Rubro-Negro da Copa do Brasil sem levar muito perigo, o que voltou a acontecer no último sábado.