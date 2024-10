Andreas Pereira é convocado por Dorival para substituir Vini Jr. na seleção

Vinícius Júnior foi cortado da seleção brasileira após sofrer uma lesão na cervical em jogo pelo Real Madrid. Para o seu lugar, Dorival Júnior convocou Andreas Pereira, do Fulham.

O que aconteceu

A CBF anunciou o corte de Vini e a convocação de Andreas na manhã deste domingo (6), um dia após Vini Jr. deixar o campo durante a vitória de 2 a 0 sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro caiu de mau jeito com o braço direito aos 33min do segundo tempo e foi substituído com dores no ombro logo depois de marcar o segundo gol da vitória de 2 a 0.