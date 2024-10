O que significa comemoração de Igor Jesus, atacante do Botafogo e seleção?

Igor Jesus vive fase iluminada. Convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o atacante fez o gol da vitória sobre o Athletico-PR que fez o Botafogo disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Na comemoração, mais uma vez fez um gesto que entre os mais jovens é sucesso, mas que para os mais velhos pode ainda não ser compreendido.

Inspiração no Dragon Ball Z

Aos 23 anos, Igor Jesus é fã do desenho animado japonês "Dragon Ball Z". A saga anime é um grande sucesso entre a juventude.

O gesto específico que faz com as mãos é do personagem "Goku". Trata-se de seu principal golpe e é batizado de "Kamehameha".