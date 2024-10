Yuri Alberto celebra 'lei do ex' e lamenta pontos perdidos em casa

Yuri Alberto se isolou na artilharia do Corinthians, chegando a 20 gols marcados nesta temporada. O camisa 9 balançou as redes duas vezes no empate por 2 a 2 com o Inter, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O atacante celebrou a "lei do ex" após a partida diante do Colorado, neste sábado (5), que decretou a permanência do Timão na zona de rebaixamento durante a Data Fifa. O Corinthians só volta a campo no próximo dia 17 de outubro, contra o Athletico-PR, pela 30ª rodada.