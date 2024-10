Vasco convida Paes e Tarcísio após Ramagem chamar Bolsonaro para jogo

Ramagem, inclusive, informou ao Vasco que irá com seguranças particulares por conta de Bolsonaro. O clube também deverá reforçar seu esquema, principalmente no setor social, onde os políticos estarão presentes.

Os três candidatos são vascaínos

Os três candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro são vascaínos, mas cada um ao seu modo.

Eduardo Paes, sempre que pode, comparece aos jogos do clube junto com seus filhos. Vira e mexe ele também fala do Vasco em suas entrevistas e, recentemente, ajudou o clube no processo de obtenção de potencial construtivo para a reforma e ampliação de São Januário.

Tarcísio Motta também é figura presente em São Januário. O candidato, inclusive, costuma frequentar a arquibancada. No cenário político, como deputado federal, ele incluiu os "Camisas Negras" - time da década de 20 que virou símbolo contra o racismo - no "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", dado a personalidades que tiveram papel fundamental na defesa ou na construção do país.

Já Ramagem é mais contido ao expor seu lado torcedor. No entanto, é sócio-estatutário do Vasco. Seu aliado Jair Bolsonaro, que irá ao jogo com ele, é palmeirense e botafoguense, mas tem um filho cruzmaltino: Flávio Bolsonaro.