São Paulo superestimado? 'Crise de dentro para fora', diz Milly Lacombe

Esse time do São Paulo é mais raçudo do que técnico. Tá mais unido e com vontade do que é bonito de ver jogar. Mas é um time que tem a cara do Zubeldía. Deu match, a torcida gosta, o treinador tá envolvido. E de repente vem notícia de que talvez o Zubeldía vai embora. O que eu achei estranho foi a diretoria do São Paulo falar que não vai brigar por ele. Parece que ele tá sendo fritado. Parece que é uma crise criada de dentro para fora. Milly Lacombe, no Fim de Papo