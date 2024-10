'Rogério Ceni foi engolido por Filipe Luís', afirma narrador João Guilherme

O Flamengo venceu o Bahia em Salvador, neste sábado, no segundo jogo de Filipe Luís como técnico do rubro-negro.

A atuação do clube carioca foi destaque no programa Fim de Papo, exibido pelo UOL Esporte. De acordo com o convidado João Guilherme, Filipe Luís não deu chances ao técnico Rogério Ceni, do Bahia.