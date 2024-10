Rodada complica o Corinthians no Z4 e cria clima de final contra o Inter

As vitórias de Fluminense e Criciúma na abertura da 29ª rodada do Brasileirão pressionam ainda mais o Corinthians, que enfrenta o Internacional hoje (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão é o 18º colocado do campeonato, com 28 pontos.

A partida é encarada como a primeira de três finais seguidas para o Corinthians. No UOL News Esporte, o colunista Julio Gomes apontou que sair do Z4 é hoje a maior preocupação do fiel torcedor.