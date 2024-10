Flamengo ganha respiro após série de lesões e tem apenas operados no DM

O Flamengo vai aproveitar a Data Fifa para tentar deixar o elenco 100% fisicamente. A equipe terá um clássico com o Fluminense e o jogo de volta da Copa do Brasil em sequência. A esperança é que os convocados retornem sem problemas. Gonzalo Plata e Gerson estão certos, enquanto Arrascaeta, De la Cruz e Varela aguardam a confirmação do Uruguai e Erick Pulgar a do Chile.

Classificação e jogos Brasileirão

Luiz Araújo ainda vai demorar mais um pouco para retornar. O atacante passou por uma artroscopia após levar uma pancada no joelho direito e tinha recuperação prevista para seis a oito semanas. A cirurgia aconteceu em 18 de setembro.

O camisa 7 voltou a frequentar o Ninho do Urubu nesta semana. Ele agora inicia um trabalho com a fisioterapia para depois passar pelos estágios de transição. Caso avance para a final da Copa do Brasil, o Flamengo fará de tudo para tê-lo à disposição. Os jogos estão marcados para 3 e 10 de novembro.

Depois de uma sequência de partidas perdendo atletas por problemas físicos, o Flamengo teve um respiro. Nas últimas partidas, apenas Wesley foi substituído por ter sentido já na reta final contra o Grêmio, mas foi utilizado como reserva na partida seguinte. Alguns atletas, vale frisar, jogaram menos minutos por causa do controle nas cargas.

O Flamengo não tem o elenco completo à disposição desde fevereiro. Desde o jogo contra o Volta Redonda, em 10 de fevereiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, a equipe sempre teve pelo menos um atleta entregue ao departamento médico nas partidas.

Filipe vai priorizar?

Um dos temas que dominou o debate na temporada foi sobre priorizar competições. Tite afirmava que não poupava - e sim cuidava -, mas optou por usar o time reserva em algumas partidas do Brasileirão.