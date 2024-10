Estêvão fica no banco do Palmeiras contra Bragantino; veja escalações

Recuperado de lesão muscular na coxa esquerda, Estêvão fica no banco de reservas do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

Estêvão deve entrar no segundo tempo da partida deste sábado (5), às 16h30, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Jhon Jhon, suspenso, é o principal desfalque do Bragantino.