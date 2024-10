Mesmo com mais de 30 chutes, Vasco e Juventude empatam em São Januário

Tarcício Motta agradeceu, mas declinou o convite do Vasco. Nas redes sociais, o candidato do PSOL alegou que recusou o convite pois sabia que Bolsonaro iria, então preferia "torcer pelo Vascão nas ruas".

Como foi o jogo

Mesmo com muitos desfalques, foi o Juventude quem começou melhor a partida em São Januário. Logo aos 3 minutos de jogo, o time gaúcho saiu na frente com gol de Edson Carioca.

O Vasco logo empatou a partida aos 11 minutos, com Dimitri Payet. O francês começou como titular no lugar do poupado Philippe Coutinho. Apesar do início em alta itensidade, logo o jogo ficou morno e ambas as equipes não tiveram mais muitas chances de gols no 1º tempo.

Na volta do intervalo, Rafael Paiva resolveu colocar a garotada em campo. Enquanto a torcida pedia Coutinho, foram Rayan e Leandrinho que entraram em campo pelo Vasco aos 12 minutos do 2º tempo. Cinco minutos depois, Paiva deu o braço a torcer e colocou Coutinho no lugar de Payet, enquanto Erick e Ewerton entraram pelo lado do Juventude.

Apesar das mexidas, o jogo continuou fraco tecnicamente ao longo do 2º tempo. Ambas as equipes abusaram das "faltinhas", e o jogo ficou bastante picotado, sem grandes chances de gols de ambos os lados, com as equipes desperdiçando chances abusando dos chutes de fora da área e para longe do gol.