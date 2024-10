Panini lança álbum especial sobre 110 anos do Palmeiras; veja detalhes

O álbum tem capa de brochura e custa R$ 19,90, trazendo o escudo do alviverde e diferentes ídolos estampados.

110 anos é uma marca única, especialmente quando falamos de um clube com o tamanho e o legado do Palmeiras. É um momento histórico para o time e os torcedores, e queremos contar essa história com um produto exclusivo e marcante Martina Limoni, diretora de Marketing da Panini na América Latina

