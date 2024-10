'Palmeiras pode ser tri, mas não sem dor de cotovelo', dispara Casão

Em participação no Fim de Papo desta sexta (4), o comentarista Casagrande afirmou que mesmo se o Palmeiras for campeão brasileiro, o elenco não deixará de pensar nas eliminações das copas e de olhar para os rivais que ainda disputam esses títulos.

Na opinião de Casão, há uma cobrança interna no Palmeiras pelo título brasileiro. O ex-atacante destacou que o objetivo do clube era brigar por pelo menos dois dos três principais títulos do ano.