Casares nega 'fritura' de Zubeldía no São Paulo: 'Merece nossa confiança'

O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou que exista qualquer processo de "fritura" envolvendo o técnico Luis Zubeldía. O dirigente recebeu jornalistas no CT de Cotia e afirmou que o argentino está "prestigiado" no comando técnico.

Zubeldía merece a nossa confiança. Ele está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, e foi para Cuiabá [local do próximo jogo do São Paulo], está tudo normal. Agora, a avaliação do futebol é constante, toda segunda-feira nós fazemos uma avaliação da dinâmica Casares

O futuro é no São Paulo?

Zubeldía foi especulado no Boca Juniors nos últimos dias — o clube está sem comandante desde a saída de Diego Martínez, que se despediu do clube no último sábado.