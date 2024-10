Valeu R$ 500 mil? Hugo Souza mantém Corinthians vivo mesmo com lapso em gol

Hugo Souza esteve nos holofotes em Flamengo 1 x 0 Corinthians desde antes do apito inicial. Protagonista na primeira semifinal da Copa do Brasil, o arqueiro custou R$ 500 mil aos cofres do Timão para poder jogar contra o time que detém seus direitos e impediu um placar elástico no Maracanã — apesar de ter cometido um vacilo no gol da vitória rubro-negra.

O que aconteceu

Hugo Souza admite que "poderia ter feito melhor" no único gol flamenguista, mas nega que tenha falhado. O lance pela esquerda foi rápido, e o lateral Alex Sandro ficou livre, em posição tanto para cruzar na pequena área quanto finalizar. Na tentativa de proteger o canto direito, Hugo até chegou a tocar os dedos na bola, mas sem sucesso.