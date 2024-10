'Se Zubeldía fosse brasileiro, já teria saído com fritura', dispara Arnaldo

Durante a Live do São Paulo desta quinta (3), o comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou que a diretoria do clube tem 'fritado' o treinador Luís Zubeldía.

Arnaldo destacou que a fritura é caracterizada pelo fato de a diretoria deixar vazar as divergências com o treinador para a imprensa. O jornalista opinou que um técnico brasileiro já teria deixado o comando do São Paulo se o mesmo processo estivesse em curso.