São Paulo não acredita em possibilidade de saída de Zubeldía para o Boca

Internamente, o São Paulo não está preocupado com as notícias que citam o interesse do Boca Juniors (ARG) em contratar o técnico Luis Zubeldía.

O que aconteceu

O UOL apurou que dentro do Morumbis o assunto não ecoa. O Tricolor não acredita em qualquer chance de Luis Zubeldía deixar o clube rumo à Argentina.

A reportagem apurou que não houve contato do Boca até o momento.