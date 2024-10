Corinthians: Ryan tem fratura detectada e deve perder restante da temporada

O Corinthians informou que o jovem de 21 anos iniciou um tratamento conservador. Por enquanto, não há necessidade de procedimento cirúrgico.

O atleta deve perder o restante da temporada, já que a previsão de retorno aos treinamentos gira entre seis a oito semanas — ele ficará afastado das atividades até, no mínimo, o fim de novembro. O clube faz seu último jogo do ano no dia 7 de dezembro, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Ryan já fez 22 jogos na temporada e ganhou bastante espaço após a chegada do técnico Ramón Díaz. O volante brigava por posição com nomes como Martínez e Raniele na equipe titular.

Veja nota do Corinthians

O meio-campista Ryan sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. A lesão ocorreu na partida de ontem (02), diante do Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e foi confirmada hoje (03), após exames de imagem.

O atleta já iniciou o tratamento conservador e o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de seis a oito semanas.