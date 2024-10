Meia da seleção celebra última quimio e toca sino: 'Transbordando gratidão'

A brasileira celebrou o momento em suas redes sociais e informou fará uma nova bateria de exames no início de novembro.

Obrigada por todas as orações e mensagens recebidas. Um passo importante nessa batalha, agora esperar para fazer mais uma bateria de exames no começo de novembro! Sigo com coração transbordando gratidão e fé para o que o futuro reserva Luana Bertolucci

O vídeo também foi publicado pelo Orlando Pride e pela NWSL (National Women's Soccer League), principal liga de futebol feminino dos EUA.

Luana foi diagnosticada com a doença em abril e, desde então, se afastou para iniciar o tratamento.

