Flamengo pagará R$ 4,8 milhões de multa rescisória para Tite

O ex-lateral estreou com vitória no comando. O Flamengo venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Classificação e jogos Brasileirão

A gestão do presidente Rodolfo Landim já gastou R$ 51,3 milhões com multas de treinadores. Além de Tite, foram rescindidos os contratos de Domenéc Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira.