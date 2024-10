'Filipe Luís pediu para Flamengo jogar como time de Jorge Jesus', diz Casão

Filipe Luís estreou no time principal do Flamengo com vitória contra o Corinthians na Copa do Brasil. A estratégia do treinador foi discutida no Fim de Papo, programa do UOL Esporte.

Para Casagrande, o ex-jogador e agora técnico do Fla fez o time jogador como a equipe de Jorge Jesus em 2019. Os colunistas do UOL ainda destacaram que Filipe Luís deixou o clima mais leve e os jogadores responderam em campo.