Corinthians fala em 'confiança' na Esportes da Sorte após veto do governo

O Sport Club Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato. O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos do processos de regularização da operação. O clube permanece atento a qualquer evolução do caso, sempre priorizando os interesses da instituição e de nossa Fiel Torcida. Corinthians, em nota oficial

Além do Corinthians, a Esportes da Sorte patrocina outros três times da Série A do Brasileirão: Bahia, Athletico e Grêmio. Na Série B, a bet patrocina o Ceará. O time feminino do Palmeiras também possui acordo com a empresa.

As empresas fora da lista do Ministério da Fazenda tentam retificação na Secretaria de Prêmios e Apostas. A Esportes da Sorte afirma que cumpriu com todas as exigências e entregou a documentação a tempo. O UOL apurou no Ministério da Fazenda que a empresa não cumpriu os requisitos.