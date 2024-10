Bremer rompe ligamento do joelho e será operado: 'longa recuperação'

É difícil encontrar as palavras neste momento tão difícil, infelizmente o resultado dos exames foi o pior. É um desafio que quero enfrentar com a mesma motivação de sempre, será uma oportunidade para crescer, melhorar e voltar mais forte. Agora me espera uma longa recuperação, mas não faltará meu apoio à equipe e aos meus companheiros. Obrigado a todos pelo apoio. Bremer, em postagem do Instagram