Hugo salva Corinthians, e zagueiro se destaca no Flamengo; veja notas

O goleiro Hugo Souza e o zagueiro Léo Pereira foram eleitos, de acordo com o Footstats, os melhores jogadores de Flamengo 1x0 Corinthians, jogo disputado na noite desta quarta (2) pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Os dois foram os únicos a receber notas maiores do que 7,0.

Os laterais Wesley e Fagner, por outro lado, foram os menos bem avaliados. Autor do único gol do confronto, Alex Sandro terminou com 6,7.

Veja notas do Flamengo

Rossi: 6,7

Wesley: 5,0

Léo Ortiz: 6,5

Léo Pereira: 7,3

Alex Sandro: 6,7

Pulgar: 5,8

Gerson: 6,2

De La Cruz: 6,6

Arrascaeta: 6,0

Bruno Henrique: 6,4

Gabigol: 5,4

(Matheus Gonçalves): 5,4

(Michael): 5,5

(Plata): 5,4

(Alcaraz): 5,5

(Ayrton Lucas): 5,5