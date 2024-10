De 'frangueiro a milagreiro', Hugo renasce no Corinthians após crise no Fla

Esse cenário está muito além do que se via no Rubro-Negro, onde o "Neneca" pintou na base cercado de expectativa e deixou o sucesso subir à cabeça. Ele admite isso a quem cuida de sua carreira atualmente.

Hugo ganhou duas Copinhas no Flamengo e foi convocado por Tite para a seleção brasileira antes mesmo de estrear como profissional do Flamengo.

A primeira sequência no Rubro-Negro apareceu em 2020, quando o elenco convivia com uma onda de covid-19. No primeiro jogo, ele já foi eleito o melhor em campo no empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

Novo contrato, um carro de R$ 400 mil de presente dos empresários e a titularidade com título ao término da temporada. Tudo parecia bem.

A situação mudou a partir de um erro contra o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Ele tentou um drible e "deu" o gol para Brenner.

O atleta apresentou problemas de indisciplina, como atrasos e desrespeito com profissionais do clube. Outros "frangos" apareceram em campo, e a torcida flamenguista o botou como alvo.