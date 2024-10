Novo pesadelo: Corinthians vive 4º drama com patrocínios de bets

A casa ofereceu R$ 40 milhões de patrocínio ao Corinthians por um período de cinco anos, cerca de R$ 8 milhões por temporada.

A parceria, no entanto, foi paralisada em 2021. O motivo? O site não chegou a operar. José Colagrossi Neto, na época superintendente de marketing, comunicação e inovação do clube, explicou o imbróglio em entrevista coletiva.

Fizemos um acordo no ano passado e houve atraso no lançamento do site. Por uma razão: eles conseguiram fechar um acordo para ter a maior plataforma de 'betting' do mundo, optaram por atrasar o lançamento para ter uma plataforma mais robusta, melhor e mais eficiente. Por isso, ficou esse atraso. Eles estavam no uniforme, mas sem um site, e os torcedores não podiam jogar, o que gerou um estresse, pois não tinha o serviço oferecido. Engajamos numa conversa e falamos: por que vocês não saem do uniforme por dois ou três meses e voltam com o nome que a torcida votou, com o serviço funcionando para a gente fazer as ativações? E eles toparam José Colagrossi Neto

O Galera.bet voltou a estampar sua marca nas camisas pouco tempo depois, mas a parceria foi encerrada no fim de 2022 — o basquete alvinegro ainda foi contemplado até ano passado.

A Pixbet apareceu no Corinthians no início da temporada passada em um contrato de, no mínimo, três anos. O site chegou a divulgar a parceria até em um telão da Times Square, em Nova York.