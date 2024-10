Corinthians encaminha contratação do técnico Orlando Ribeiro para o sub-20

O técnico Orlando Ribeiro, demitido do Santos há quatro dias, tem acerto encaminhado com Corinthians para assumir a equipe sub-20.

O que aconteceu

O UOL apurou que o time do Parque São Jorge tem negociações avançadas com o treinador, demitido da equipe da Baixada Santista na última sexta-feira (28). No entanto, o contrato ainda não foi assinado.

O elenco de base do Timão está sem treinador desde a última terça (1º), quando Raphael Laruccia e Milton Gomes foram devolvidos ao sub-17 para atender a uma demanda de transição de jovens talentos.