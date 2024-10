Zubeldía no Boca? Casares não crê em saída do treinador, diz Marília Ruiz

Em participação no Fim de Papo desta terça (1), a jornalista Marília Ruiz informou a posição de Julio Casares, presidente do São Paulo, sobre a possível saída de Luis Zubeldía para o Boca Juniors.

Em conversa com Marília Ruiz, o mandatário tricolor não negou a procura do Boca, mas disse que não acredita que o negócio se concretize. De acordo com a TV argentina TyC Sports, o técnico argentino já teria procurado os advogados para deixar o São Paulo.