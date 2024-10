Vidal não é convocado para Chile x Brasil e detona técnico ex-Palmeiras

O volante demonstrou incômodo com Gareca e a situação da seleção chilena. Com apenas cinco pontos, o Chile é o penúltimo colocado e, hoje, estaria fora até mesmo da repescagem para a Copa do Mundo.

Não dá para enfrentar o Brasil com qualquer jogador e sem experiência. Você corre o risco de ficar de fora de outra Copa do Mundo. Eu gostaria que os jornalistas ficassem com raiva. Por que você não diz o que está acontecendo? As coisas estão ruins, todo mundo sabe disso e isso me incomoda muito. Houve uma conversa de cinco minutos e nunca mais [entre Vidal e Gareca]. Arturo Vidal

A relação ruim entre Vidal e Gareca não é de agora. O volante nunca foi convocado pelo argentino para defender a seleção chilena — o técnico assumiu o Chile no começo de 2024. Um dos propósitos do treinador é renovar a seleção.

Vidal atacou Gareca após a última Data Fifa. A derrota por 3 a 0 para a Argentina fez o volante chamar o treinador de "vagabundo" no YouTube. "Este vagabundo não assiste a Libertadores. Parece que ele só assiste o futebol argentino. Olhem para a Argentina. Estão jogando os mesmos de sempre faz muitos anos, não? Aqui temos que agradecer o esforço dos meninos, mas estamos queimando muitos jovens", disse Vidal.

Chile tem pedreiras pela frente

A seleção chilena enfrenta o Brasil no dia 10 de outubro, às 21h (de Brasília), em Santiago. No dia 15, os chilenos visitam a Colômbia, às 17h30. Os dois jogos valem pelas Eliminatórias.