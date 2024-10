Presidente erra data de compra, e Corinthians pagará para escalar goleiro

Augusto Melo, presidente do Corinthians, comunicou de forma equivocada a data de compra de Hugo Souza, e o clube paulista terá de pagar R$ 500 mil ao Flamengo para escalar o goleiro na semifinal da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O presidente corintiano afirmou que o clube poderia adquirir os direitos econômicos de Hugo Souza a partir desta terça-feira (1). No entanto, a cláusula de compra no contrato de empréstimo do goleiro passa a valer só a partir do dia 10 de outubro.