Juca Kfouri: Corinthians tem oferta no clube para compra de 40% do estádio

Durante o Cartão Vermelho desta terça (1), o colunista Juca Kfouri informou que membros da diretoria do Corinthians querem comprar parte do estádio do clube.

A ideia seria uma forma de ajudar o clube a quitar a dívida da Arena Neo Química. Em troca, os compradores receberiam 40% da renda do estádio para sempre.