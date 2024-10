Weverton se declara ao Palmeiras: 'Não faz sentido viver em outro lugar'

Mas o goleiro não foge de uma boa resenha, e quando aposentar, não vai querer segurar as histórias e opinões. Para Weverton, as brincadeiras devem e precisam acontecer, com tanto que o respeito prevaleça.

"Eu falo lá em casa, quando eu parar de jogar, eu vou falar de tudo. Vou falar de política, vou falar de futebol, vou falar de tudo, que eu nem sabia. Mas agora vou jogar meu futebol que é o melhor e é o que eu sei fazer e tudo mais. Quando ganho um título, dá uma zoada ali, acho que faz parte, sendo com respeito, não faltando respeito com ninguém. E acho que é por isso que a galera aí não tem raiva de mim com nada, o rival me respeita. E acho que também por jogar na Seleção Brasileira, acho que tem tudo isso também".

Cai cai?

Cera, cai cai? seja o que for, Weverton não vê como um atraso, mas sim como estratégia em campo. O goleiro do Verdão brincou sobre as críticas de rivais e conta que até companheiros de time pedem para 'dar uma segurada'.

O goleiro do Palmeiras contou ainda que foi 'cornetado' pelo meia Philippe Coutinho por conta do atraso. O episódio ocorreu na vitória do Verdão sobre o Vasco, no domingo (22).