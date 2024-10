'Sonho da Libertadores com o Santos me fez voltar ao Brasil', diz Thaisinha

'Virar a chavinha e foco total na Libertadores': "A preparação está boa, o time tem uma cara nova. Mudança de treinador é difícil, mas compramos a ideia do Caio [Couto], gostamos do que ele propôs, então a preparação está a todo vapor. Fizemos uma viagem de oito horas do Paulista, as meninas que jogaram estão um pouco cansadas, mas agora é virar a chavinha e foco total na Libertadores, porque é um sonho pessoal da maioria das meninas aqui, inclusive meu, então tem que estar 100%".

'A ferida do rebaixamento está aqui': "Ser rebaixada pelo clube que me trouxe para a elite do futebol, onde eu subi com 16 anos para a seleção, onde eu ganhei títulos importantes na Libertadores, joguei com a Marta e a Cristiane, então viver tudo o que estou vivendo hoje, vestindo a camisa do Santos como uma das líderes, é óbvio que mexe com a gente, mexe com o psicológico, dói, machuca, a ferida está aqui, mas o futebol é isso, ele é bom porque dá outras oportunidades pra gente, uma seguida da outra. Hoje, tenho minha família que me dá apoio, faço também tratamento com um psicólogo, não esquecer do que aconteceu, mas pegar como degrau, aprendizado e como força também para a gente chegar na Libertadores. Está nas nossas mãos pra gente mudar um pouquinho o que esse ano foi pro Santos".

