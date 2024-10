Jogador tenta bicicleta, bate a cabeça e sai de maca em final de fut7; veja

O jogador Zezinho passou por um susto durante a final da Liga Nacional de fut7, disputada no último domingo (29). Assista abaixo.

O que aconteceu

Capitão do Bendito (PI), ele bateu a cabeça na queda após uma tentativa de chute de bicicleta no jogo contra o Bagagem (PR). O lance ocorreu aos 11 minutos do primeiro tempo da decisão.

Zezinho caiu de mau jeito e ficou estirado no chão. Ele até chegou a levantar o tronco, mas logo na sequência desabou, dando a impressão de que havia perdido a consciência.