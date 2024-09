Gaviões pede para Corinthians não entrar em campo contra Flamengo

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, pediu para o time não entrar em campo contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil caso a CBF não volte atrás na decisão de alterar a data do segundo jogo.

O que a torcida disse

A organizada afirma que o Corinthians e demais clubes precisam "tomar atitudes mais duras" para respeitarem as instituições e os torcedores, em nota publicada nas redes sociais. "As suas decisões sem critérios e partindo apenas de interesses individuais não podem ser aceitos. O Corinthians e demais clubes do país precisam tomar atitudes mais duras para que esses dirigentes tomem vergonha na cara e respeitem às instituições e seus torcedores".

A mudança de data foi uma "decisão vergonhosa", diz a Gaviões. "A decisão vergonhosa divulgada neste sábado (28) não pode ser aceita. Ela foi tomada sem o respaldo do regulamento e sem a aprovação do Corinthians - e essa é uma disputa que os dois precisam sair de igual e sem prejuízos".