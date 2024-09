'Esperteza do Luciano levou a expulsão do André Ramalho', diz Milly Lacombe

Após o Majestoso deste domingo, Milly Lacombe disse no programa Fim de Papo - Prorrogação que Luciano "soube" fazer com que André Ramalho fosse expulso no confronto.

"Malandragem do Luciano levou a expulsão do André Ramalho": "Se eu olho pelo lado do São Paulo, a esperteza, a malandragem do Luciano, levaram a expulsão do André Ramalho. Porque assim, a bola não estava em jogo, ele vai lá, dá um chapéuzinho, faz uma malandragem, passa bem pertinho com o corpo. Ele provocou aquilo. E o Luciano tá na dele, isso aí tá tudo dentro do que é permitido".

A jornalista também comentou sobre o jogo pelo lado tricolor, que poderia ter sido melhor: "Foi um jogo ruim, eu acho que sob todos os aspectos. É claro, para o torcedor do São Paulo, estão olhando e falando: 'Não, espera aí, a gente ganhou'. Sim, mas o São Paulo não jogou uma boa partida, não é que foi um jogo espetacular. E o Zubeldía falhou sim, deixou de dar uma goleada histórica, de tentar pelo menos uma goleada histórica".