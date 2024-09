Weverton celebra Palmeiras 'cada vez mais na briga' e faz elogios a Dudu

O que mais ele falou?

Vento forte em Campinas. "Hoje tivemos essa adversidade, que é o vento. Para mim, de todas as dificuldades que existem para um goleiro, acho que o vento é a pior de todas, porque ele varia muito. Vem umas rajadas de vento de uma hora para a outra e acaba influenciando na velocidade da bola, na direção. Mas conseguimos superar isso, e o mais importante era a vitória. Dar os parabéns à equipe, que se entregou do início ao fim e vem cumprindo aquilo que o Abel vem pedindo, de jogar todos os jogos daqui para frente como final. Uma hora a gente vai ganhar com um pouco de tranquilidade, outras vezes a gente vai ganhar com dificuldade... O mais importante eram os três pontos, e nos coloca aí cada vez mais na briga. Vamos ver o que acontece na rodada".

Lance em que se acusou fortes fortes logo no começo do jogo. "Foi uma infelicidade ali, acho que minha mão bateu no pé do Deyverson quando a bola correu. Foi uma pancada dura, está doendo muito o dedo, mas já tomei uns quatro comprimidos. Vamos ver amanhã, quando fizer exame, o que vai ser. Acredito que nada, porque consegui continuar jogando, mas é uma dor que incomoda".

Dudu, que entrou no segundo tempo e sofreu pênalti. "Existe uma frase que acho que tem tudo a ver com ele: 'o curto prazo nem sempre é justo, mas longo [prazo] é justo'. O Dudu está colhendo aquilo que está colhendo todo os dias no trabalho, dia a dia. É o primeiro a chegar, faz o melhor todos os dias. Quem ganha é a gente, que tem um craque em campo e está adquirindo a melhor forma. Uma coisa que as pessoas esquecem é a lesão dele, uma lesão dura, difícil, e está voltando à melhor forma, em um momento importante para nos ajudar".