Trio em alta, arquibancada 'vertical' e ventania: o que vimos no Bernabéu

O setor mais alto do estádio — único aberto à visitação — também chama a atenção por sua arquibancada longa e íngreme. A atenção é redobrada na hora de descer os degraus e sentar nas primeiras fileiras, e o corrimão passa a ser um grande guia. Na volta, prepare-se para subir um "morro" de escadas. Mesmo assim, é possível ver com tranquilidade todo o campo.

O tour permite ainda dar uma espiada em alguns quiosques de comida. As bebidas, como refrigerantes e cafés, custam em média 4 euros (cerca de R$ 24). Para comer, há o tradicional cachorro quente, assim como empanadas, jamón ibérico e até churros.

E quem vai? Se nos dias de jogos os torcedores merengues lotam as arquibancadas, a visita ao estádio reúne pessoas do mundo inteiro. Durante as aproximadamente duas horas de visita, o que menos se ouve é espanhol. Além disso, poucos são os que aparecem vestindo camisas do time.

Por outro lado, é bem fácil identificar os jogadores preferidos dos madridistas. O trio Bellingham, Vinicius Jr e Mbappé estamparam as camisas merengues vistas no período que o UOL esteve no tour. O cenário se repete na loja oficial do clube — localizada no Bernabéu — com os uniformes do trio destacados nos manequins.

Além deles, também é fácil encontrar camisas de Rodrygo e Modric no corredor principal da loja. Já outros nomes, como Militão e Endrick, estão em um espaço lateral, próximo da área para personalização de camisa.

Por causa das obras, não é possível visitar os vestiários, bancos de reservas, palco de honra e sala de imprensa. Os ingressos custam a partir de 35 euros (aproximadamente R$ 212).