'Quase brasileiro', Emiliano respira o Corinthians e facilita vida de Ramón

A sinergia com a torcida também ocorre. Um exemplo foi a provocação de Emiliano a Jair Ventura. O auxiliar repetiu a dança do técnico do Juventude quando o Corinthians conseguiu a classificação na Copa do Brasil.

Emiliano Díaz está muito feliz no Corinthians, ama o Brasil e espera tirar o time do Z4 e conquistar uma taça na Copa do Brasil e/ou Sul-Americana para garantir a permanência em 2025.