Paulinho, do Atlético, denuncia tentativa de golpe em seu nome no WhatsApp

O atacante Paulinho, do Atlético-MG, denunciou uma tentativa de golpe feita em seu nome no WhatsApp.

O que aconteceu

Paulinho fez a denuncia via stories do Instagram. O atacante divulgou prints de uma conversa onde uma pessoa se passa por ele conversando com outra.

O golpista tenta realizar chamadas de vídeo e pede fotos. O alerta foi feito ao jogador por meio de uma mensagem no Instagram.