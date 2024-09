Veiga é o melhor do Palmeiras contra o Atlético-MG; veja notas Footstats

Autor dos dois gols do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite deste sábado (28), pelo Brasileiro, Raphael Veiga foi o melhor do jogo na avaliação da plataforma Footstats. Ele teve nota 8,1.

No lado do Galo, o goleiro Everson foi o destaque, com 7.1. Hulk, que fez o gol dos mineiros na partida, ficou com 6.5.

Notas do Palmeiras

Weverton - 5,9