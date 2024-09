Fla de Tite repete Sampaoli e vê Copa do Brasil como prêmio de consolação

O roteiro faz lembrar o do Fla de 2023. Sampaoli, que já vinha sendo contestado, esteve no meio do furacão após eliminação na Libertadores, quando caiu para o Olimpia, nas oitavas de final. Um grande protesto aconteceu no desembarque da delegação, e uma das pautas da torcida foi o pedido pela demissão do treinador.

À época, a queda no torneio continental aconteceu no intervalo entre os jogos da semifinal da Copa do Brasil — naquele cenário, o Flamengo ainda via o líder Botafogo abrir distância no Brasileiro. A equipe passou pelo Grêmio e decidiu o título com o São Paulo, quando acabou com o vice.

Sampaoli colocou em xeque a permanência após a classificação à final. A disputa pelo título aconteceria apenas após um mês do jogo contra o Grêmio, e o treinador apontou a imprevisibilidade do futebol para citar dúvida sobre se estaria na decisão. O ambiente interno — até com brigas no elenco — e a avaliação da torcida pesavam negativamente. "Aqui [Flamengo] um mês é como se fosse um ano", disse, na ocasião.

O argentino foi demitido dias após o vice na Copa do Brasil. O Rubro-Negro já tinha negociações com Tite, e oficializou o acerto 11 dias depois.