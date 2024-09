Sob pressão, Dorival ganha opções e vai convocar 'novo ataque' na seleção

As laterais devem ter Danilo na direita e Guilherme Arana e Wendell na esquerda. Com Yan Couto à disposição, William pode ficar fora. Vanderson e Caio Henrique, do Monaco, são dois dos nomes que esperam uma chance.

Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Beraldo são os mais cotados na zaga. Nomes como Murillo e Bremer esperam ser surpreendidos com uma chance.

André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Lucas Paquetá são prováveis convocações. Nos últimos jogos, Dorival ocupou uma vaga do meio com Rodrygo. Dessa vez, um sexto meio-campista de origem pode pintar, como Ederson, da Atalanta.