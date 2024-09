Semis da Libertadores: veja quando serão jogos de Atlético-MG e Botafogo

O Botafogo vai pegar o Peñarol no dia 23 de outubro, no Nilton Santos, às 21h30. O novo jogo será no dia 30, no Campeón del Siglo, no mesmo horário.

Atlético-MG e Botafogo eliminaram Fluminense e São Paulo, respectivamente. O River Plate passou pelo Colo Colo, enquanto o Peñarol deixou para trás o Flamengo.