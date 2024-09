Flamengo tem folha salarial seis vezes maior que a de algoz na Libertadores

A folha do Flamengo gira em torno de R$ 25 milhões. Esses valores foram divulgados no começo do ano, juntamente com uma projeção de R$ 300 milhões por ano com folha dos atletas e da comissão do futebol profissional, incluindo luvas, bônus, entre outros.

A torcida do Flamengo protestou no desembarque do elenco. Um grupo de torcedores jogou pipocas nos ônibus da delegação. A ação também teve gritos de protestos contra o técnico Tite e membros da diretoria.