Flamengo é recebido com pipoca após queda, e torcedores têm conflito com PM

Os torcedores soltaram bombas, e policiais responderam com munição de efeito moral. A ação dispersou a torcida, e PM's utilizaram viaturas para verificar a movimentação nos arredores.

O Flamengo volta a campo no domingo, contra o Athletico-PR, no Maracanã, pelo Brasileiro. A equipe está na quarta colocação do torneio, e semifinal da Copa do Brasil.