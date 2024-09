Corinthians sonha em repatriar zagueiro Marquinhos, do PSG, para 2025

Em participação na Live do Corinthians desta sexta (27), o comentarista Samir Carvalho disse que o Corinthians sonha com a contratação do zagueiro Marquinhos, que está no PSG. Ele foi revelado pelo clube alvinegro.

Samir ressaltou que, apesar de ter um contrato longo com o clube francês, Marquinhos não se enquadra no atual projeto do clube, de apostas em jovens. No entanto, o jornalista destacou que a vinda do defensor não é fácil: depende da vontade dele e também do PSG.