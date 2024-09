Briga entre torcidas na Colômbia tem faca e mais de 20 feridos; veja

A partida entre Atlético Nacional e Junior Barranquilla na última quinta-feira (26), no estádio Atanasio Girardot, pelo Campeonato Colombiano, foi interrompida por causa de uma briga entre as torcidas.

O que aconteceu

A confusão começou logo após o segundo gol do Atlético Nacional. Hinestroza foi às redes aos sete minutos do segundo tempo, e os torcedores entraram em confronto.

A briga teve faca e torcedores se jogando. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram torcedores se empurrando, inclusive com um deles tentando agredir os rivais com uma faca. Alguns chegaram até a se jogar do anel superior do estádio para o inferior tentando evitar o conflito.