São Paulo: 'Zubeldía morreu abraçado com o Lucas', dispara Lavieri

O colunista Danilo Lavieri afirmou no Fim de Papo - Prorrogação que Luis Zubeldía "morreu abraçado com Lucas" na eliminação do São Paulo na Libertadores. O jogador perdeu um pênalti no fim do primeiro tempo, quando o Botafogo vencia por 1 a 0, mas converteu sua cobrança na disputa por penalidades, vencida pelo Glorioso.

'Lucas não estava jogando nada no primeiro tempo': "Quando eu vi o William Gomes saindo, o Lucas para mim não estava jogando nada no primeiro tempo, nada. É lógico que ele é o cara que tem peso, é o grande jogador do São Paulo, veio pro São Paulo jogar a Libertadores, mas ele não estava jogando absolutamente nada. Se quisesse mudar o time, eu pensaria em trocar o Lucas e colocar o Luciano mais centralizado".

'Zubeldía morreu abraçado com o Lucas': "Depois, no segundo tempo, o Lucas melhorou como o São Paulo também melhorou, conseguiu fazer umas arrancadas, mas ainda assim não foi o Lucas que a gente já viu recentemente no São Paulo, esse Lucas que voltou agora. Então, sinceramente, eu acho que essa troca deveria ter sido feita pelo Lucas, apesar de entender que é muito difícil você tirar um jogador desse tamanho num jogo desse tamanho, num MorumBis com 60 mil pessoas. Mas o Zubeldía morreu abraçado com o Lucas".