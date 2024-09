São Paulo de 'luto'? Renan e Ilsinho analisam dia seguinte à eliminação

Em participação na Live do São Paulo desta quinta (26), os comentaristas Renan Teixeira e Ilsinho disseram que a experiência após grandes eliminações é parecida com a de perder alguém querido.

A palavra usada pelos dois ex-jogadores são-paulinos para definir a sensação foi "luto". Renan disse que é importante se recuperar logo desse momento para não prejudicar o desempenho no Brasileirão. Ilsinho ressaltou que uma mudança de postura já no próximo jogo é mais importante para a torcida do que discursos.